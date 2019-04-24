شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط. وكانت وزيرة التخطيط قد شاركت اليوم الأربعاء، في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته رقم 109 على مستوى الوزراء، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة. Advertisements

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