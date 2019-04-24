بالصور.. أهالي حجر النوتية بالأسكندرية يستغيثون بالمحافظ ووزيرة البيئة: المنطقة أصبحت مقلب قمامة ونخشى انتشار الأمراض

الموجز

اشتكي أهالي منطقة حجر النوتية البر القبلي بشارع النصر، التابعة لقسم رمل ثاني بمحافظة الأسنكدرية، من الإهمال الشديد وانتشار القمامة بشكل كبير بجوار المنازل دون التدخل من المسؤلين مما يعرض صحة سكان المنطقة للخطر وانتشار الأمراض.

وطالب أهالي المطقة محافظ الأسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للتخلص من القمامة المتراكمة حيث يوجد مقلب للقمامة مما يؤدي الى انتشار الامراض.

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وأكد الأهالي أن هناك تقصير شديد في رفع القمامة منذ فترة كبيرة و تم عمل شكوة تم بعدها رفع القمامة مرة واحدة حتى الان.



