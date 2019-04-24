وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تتبع سياسة خطيرة جدا تجاه إيران

لفت وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ إلى أن "​الولايات المتحدة​ تتبع ​سياسة​ خطيرة جدا تجاه إيران"، مشيراً إلى أن "​واشنطن​ لا تحتاج لطاولة تفاوض جديدة و​الاتفاق النووي​ أفضل اتفاق يمكن تحقيقه".

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الاثنين أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن واشنطن وأبو ظبي والرياض اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.