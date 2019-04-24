أردوغان بذكرى الإبادة الأرمنية: هدفنا تضميد جراح الماضي وتعزيز الروابط

بعث الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ رسالة إلى الوكيل العام لبطريرك الأرمن في ​تركيا​ أرام أتشيان، بذكرى ​الإبادة الأرمنية​، قال فيها: "أستذكر بإحترام الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى الصعبة وأتقدم بخالص التعازي لأحفادهم".

وأكد أن "أبناء الطائفة الأرمنية في تركيا قدموا مساهمات قيمة جداً لبلدنا سواء في العصر العثماني أو في عهد الجمهورية"، مشددا على "أننا نولي أهمية خاصة جدًا لأمن وسلام وسعادة الطائفة الأرمنية في بلادنا".

ولفت الى أن "هدفنا المشترك هو تضميد جراح الماضي وتعزيز الروابط التي جمعت هذين الشعبين في السراء والضراء عبر التاريخ"، مؤكدا "أننا سنقف في وجه من يحاولون تهميش وإقصاء حتى مواطن أرمني واحد".