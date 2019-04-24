مسؤول روسي: توريد إس-400 إلى تركيا يبدأ في تموز المقبل

أعلن رئيس المؤسسة الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، أن "توريد أول دفعة من أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى ​تركيا​ سيجري في تموز المقبل".

وأوضح ميخييف في حديثه لوكالة "إنترفاكس" الروسية أن "​موسكو​ و​أنقرة​ قد اتفقتا على نقل جزء من عملية إنتاج هذه الأنظمة إلى الأراضي التركية"، مشيراً الى أنه "نعم، لقد ناقشنا كل شيء. وتم الاتفاق على كل شيء وتنسيق البرنامج. ونعمل في إطار تنفيذ العقود".

ولفت الى أنه "بنية تركيا و​روسيا​ مناقشة برامج تطوير كل مشاريعنا في مجال إنتاج المحركات والطائرات والمروحيات أثناء معرض "IDEX-2019" الذي سيفتتح في ​اسطنبول​ في نهاية الشهر الحالي".