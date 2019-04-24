"التايمز" تحذرمن انتقام آسيوي بمنع ترامب صادرات النفط الإيراني

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا حول ​العقوبات الأميركية​ على ​إيران​ بعنوان "منع ترامب صادرات ​النفط​ الإيرانية قد تؤدي لانتقام أسيوي"، أشارت فيه إلى أن "قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إنهاء الاستثناءات التي كانت بلاده قد وافقت عليها لبعض الدول لشراء النفط الإيراني تهدد برد فعل انتقامي وحروب اقتصادية مع الدول الصاعدة في آسيا مثل ​الصين​ و​الهند​ وهما تعتمدان بشكل كبير على النفط الإيراني القريب وزهيد الثمن".

وأوضحت أن "​واشنطن​ منحت الاستثناء العام الماضي لعدة دول منها الهند والصين و​تركيا​ و​كوريا الجنوبية​ و​اليابان​ و​إيطاليا​ و​اليونان​ و​تايوان​ وخلال هذا العام قلصت الدول الثلاث الأخيرة وارداتها النفطية من إيران، بينما تشتري الدول الخمس الباقية ملايين البراميل من النفط يوميا من إيران"، مشيرةً إلى أن "القرار سيضع المزيد من الصعوبات الاقتصادية على كاهل إيران التي كانت تصدر خلال العام المنصرم مليوني برميل من النفط يوميا منها نحو 650 ألف برميل للصين، و500 ألف برميل للهند، و300 ألف برميل لكوريا الجنوبية، و165 ألف برميل لتركيا وهو الأمر الذي يبرر الغضب الصيني من فرض عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيراني حتى مع السماح لها بشرائه من خلال الاستثناء الأميركي فكيف سيكون موقفها اليوم".