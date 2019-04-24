برلماني إيراني: صادراتنا للنفط لن تنزل دون المليون برميل يوميا مطلقا

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، على أنّ "صادرات النفط الإيراني لن تنزل أبدًا دون مستوى المليون برميل يوميًّا مطلقًا".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "مستوى مبيعات النفط تحدّده العلاقات الثنائية، وليست المزيدات السياسيّة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي أفيخاي بومبيو".
يُذكر أنّ البيت الأبيض كان قد أعلن في بيان يوم الاثنين أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرّر عدم تمديد الإعفاءات الّتي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أميركية عندما يحلّ أجلها في أيار".
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