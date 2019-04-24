وزير العدل بحث مع ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الانسان في آليات التعاون

بحث وزير العدل ألبرت سرحان مع الممثلة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رويدا الحاج، في آليات التعاون مع وزارة العدل في مجالي القضاء والحقوق.
وفي تصريح لها أشارت الحاج الى اننا "بحثنا في سبل التعاون بين الجانبين والآليات المتعلقة بحقوق الإنسان من ضمنها التصديق على عدد من الاتفاقات الدولية، مع الإشارة الى أن لبنان سبق أن صدق ثماني آليات من أصل عشر، كما تطرقنا أيضا الى سبل التوصل الى المصادقة الكاملة على ما تبقى من اتفاقات، والى جهود لبنان الحثيثة والتزامه رفع التقارير الدورية الى الجان التعاقدية التابعة للأمم المتحدة تتعلق بإتفاقات عدة منها".
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