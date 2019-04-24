الخليل: التنمية والتحرير ناقشت قانون انتخابات جديد قبل تقديمه لمجلس النواب

أكد الأمين العام لكتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ أنه "اجتمعت الكتلة التنمية برئاسة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وكانت قد ألفت لجنة من أعضائها لإعداد اقتراح قانون جديد للإنتخاب".

وفي بيان عقب اجتماع الكتلة، لفت الخليل الى أنه "وقد تمت اليوم دراسته ووافقت الكتلة عليه بالإجماع بعد إدخال التعديلات اللازمة، على أن تبدأ جولة مشاورات واسعة مع الكتل النيابية لتقديمه بعد ذلك الى المجلس النيابي".

وكان ترأس بري اجتماع ​كتلة التنمية والتحرير​ بحضور الوزيرين علي حسن خليل وحسن اللقيس، والنواب: ​ابراهيم عازار​، أنور الخليل، ​ميشال موسى​، ​أيوب حميد​، ​غازي زعيتر​، ​علي بزي​، ​هاني قبيسي​، ​قاسم هاشم​، ​علي خريس​، ​عناية عز الدين​، فادي علامة، ومحمد خواجة.