يعقوبيان تتقدم باقتراح قانون لحذف كل ما يتعلق بسكك الحديد من مصلحة النقل

تقدمت النائب ​بولا يعقوبيان​ باقتراح قانون لحذف كل ما يتعلق بسكك الحديد من هذه ​مصلحة سكك الحديد​ والنقل المشترك، وهو ما يتيح الاستفادة من موظفي سكك الحديد في باقي مجالات النقل المشترك مقابل الرواتب التي يتقاضونها.

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