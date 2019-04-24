سأل أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "بإسم من ينطق وزير الدفاع -من المفترض أن يكون وزير الدفاع ال​لبنان​ي-، عندما ينعي ​الاستراتيجية الدفاعية​ ويُعلن عدم فعالية ​الجيش اللبناني​ بالدفاع عن لبنان؟ أهي ​سياسة​ تياره السياسي؟ ".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم: بإسم من ينطق وزير الدفاع عندما ينعي الاستراتيجية الدفاعية وهل هي سياسة تياره؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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