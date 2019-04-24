عبد المهدي لمجلس التعاون الخليجي: العراق يسعى لأفضل العلاقات مع محيطه العربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، في بيان، أنّ "عبد المهدي بحث مع الأمين العام لمجلس تعاون ​دول الخليج​ ​عبداللطيف الزياني​، الّذي التقاه في مكتبه في ​بغداد​، بجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكّد عبد المهدي أنّ علاقات العراق مع محيطه ضرورة لا بديل عنها، ويجب أن يكون دارًا للسلام والمحبة، ولا يمكن للعراق أن يعيش ويتقدّم دون تعاون ووئام مع محيطه العربي وجيرانه".

وركّز عبد المهدي، بحسب البيان، على أنّ "سياستنا الخارجية منسجمة مع رؤيتنا وسياستنا الداخليّة، وتوجّهاتنا الخارجيّة صادقة وجادّة في إقامة أفضل العلاقات وتبادل المصالح مع ​الدول العربية​ والمجاورة، وهي ​سياسة​ جادّة ونابعة من مصالح شعوبنا وبلداننا".

وأشاد بـ"التطورات الّتي يشهدها العراق والاستقرار الأمني والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".