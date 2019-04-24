نقابة عمال المخابز: للمشاركة الكثيفة في تظاهرة الاول من ايار

دعا المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل ​لبنان​ في بيان "العاملات والعمال وخصوصا عمال المخابز والافران للمشاركة الكثيفة في تظاهرة الاول من ايار من اجل العيش بكرامة ودفاعا عن لقمة العيش ورفضا لزيادة ​الضرائب​ التي تطال العمال الفقراء، والتجمع عند الثالثة من بعد ظهر الاربعاء الاول من أيار، امام الاتحاد الوطني ل​نقابات العمال والمستخدمين​ ساحة الشهيد ​جورج حاوي​ للانطلاق الى المتحف ومن ثم الى ​ساحة الشهداء​".

وطالب المجلس تطبيق ​قانون العمل​ اللبناني على جميع عمال المخابز والافران دون استثناء لان عدم تطبيقه يساهم بتزايد ​البطالة​ والعاطلين عن العمل والمزاحمة الغير مشروعة واستغلال ​النازحين السوريين​ بزيادة ساعات العمل وأجر اقل والتعدي على حقوق العمال المشروعة التي كفلها القانون.

ويذكر ان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL ممثلا برئيس نقابة عمال المخابز وعضو المكتب التنفيذي شحادة المصري شاركا في ورشة عمل اقامتها ​منظمة العمل الدولية​ ضمن اطار التعاون التي اقيمت في ​الاردن​ - عمان تطرقت الى معالجة التحديات في سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة للجميع بالاضافة الى النظر في تعزيز ​مهارات​ وقدرات النازحين لتوظيفها في اعادة اعمار بلدهم بعد العودة.