الرئيس عون: نريد لشبابنا ان يكونوا على مثال الرياضيين لمواجهة الآفات الاجتماعية

أكد ​الرئيس ميشال عون​ خلال استقباله وفدا من نادي العهد الرياضي بطل ​لبنان​ في ​كرة القدم​ للعام 2019 انه "نعتز دائما بالرياضيين الذين نعتبرهم النخبة ونريد لشبابنا ان يكونوا على مثالهم ويعملوا على مواجهة الافات الاجتماعية ولاسيما ​المخدرات​ التي تعتبر ​الرياضة​ احدى ابرز وسائل مواجهتها. ولا بد من العمل، على نوعية ​الشباب​ وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة العمل الرياضي الذي هو رسالة للمجتمع".

من جهته، شكر رئيس النادي المحامي تميم سليمان الرئيس عون على الدعم الذي يوليه للرياضة والرياضيين، مشيرا الى ان النادي احرز بطولة لبنان ( الدوري) سبع مرات اضافة الى زيادة رصيده من الالقاب في كأس لبنان وكأس السوبر وكأس النخبة "حتى اصبح في فترة وجيزة علامة فارقة في تاريخ كرة القدم اللبنانية". واضاف : "وعلى الصعيد الاسيوي، يشارك نادي العهد في كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حيث كانت ابرز نتائجه الوصول الى نصف نهائي منطقة غرب آسيا في المسابقة، ونشارك هذا الموسم وكلنا امل بان فريقنا الذي يقف في حضرة فخامتكم اليوم سيبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق افضل نتيجة ممكنة في هذه المسابقة".