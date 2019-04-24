لفت وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي بذكرى ​الإبادة الأرمنية​ الى أن "قضتينا واحدة، رسالتنا واحدة ومسيرتنا واحدة نكملها معا يدا واحدة وقلبا واحدا، إجلالا لأرواح مليون ونصف مليون شهيد ووفاء لوطننا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: مسيرتنا واحدة إجلالا لأرواح مليون ونصف مليون شهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.