مفرزة استقصاء بيروت اوقفت عددا من المطلوبين والمخالفين

أوقفت دوريات من مفرزة استقصاء ​بيروت​ ضمن نطاق ​مدينة بيروت​ عددا من الاشخاص المطلوبين والمخالفين، وهم على الشكل التالي:

- فصيلة الاشرفية: المدعو ا.ف.ر. لبناني مطلوب بموجب القاء قبض بجرم ​مخدرات​ وخلاصة حكم بجرم فعل مناف للحشمة وسرقة تقضي بالسجن مدة سبعة سنوات، خلاصة حكم يجرم مقاومة رجال السلطة تقضي بالسجن مدة شهر، مذكرة القاء قبض بجرم سلب واغتصاب، مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

- فصيلة النهر: المدعو ب.ر.ح. لبناني مطلوب بموجب مذكرة القاء قبض بجرم سرقة وخلاصة حكم بجرم سرقة مركبة او ​سيارة​ تقضي بالسجن مدة خمس سنوات عقوبة اضافية اشغال شاقة.

- فصيلة ​طريق الشام​: المدعو ع.ف.م. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم نقل اسلحة وذخائر تقضي بالسجن مدة سنة وشهر ومطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم ​محاولة قتل​ وخلاصة حكم بجرم ​اطلاق نار​ من سلاح حربي ونقل اسلحة وذخائر تقضي بالسجن مدة سنة وشهر.

- فصيلة راس بيروت: المدعو ا.ع.ا. لبناني مطلوب بموجب بلاغ القاء قبض بجرم سلب وخلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات ومذكرة توقيف بجرم سرقة ومذكرة توقيف بجرم مخدرات.

- فصيلة ​الرملة البيضاء​: المدعو م.س.ا. سوري قيادة دراجة مسروقة وتوقيفه بالجرم المشهود وهو يقوم بنشل هاتف احد المارة.

- فصيلة الرملة البيضاء: المدعو ا.ه.ا. لبناني مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحري بجرم احتيال واساءة امانة.

- فصيلة طريق الشام: المدعو ف.خ.ص. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم عدم نقل هوية.

- فصيلة الرملة البيضاء: المدعو ع.ا.ش. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم عدم نقل هوية

- فصيلة الرملة البيضاء: المدعو ت.ر.ح. لبناني مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحري ومذكرتي توقيف بجرم شك دون رصيد.

- فصيلة ​البسطة​ المدعو: ا.م.ا.ف. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة.

- فصيلة طريق الشام: المدعو ف.م.و. لبناني حيازة حشيشة كيف ومطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات.

- فصيلة زقاق البلاط: المدعو ي.م.ع. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات.

- مفرزة سير بيروت الاولى: المدعو ع.س.غ. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تهديد - اسلحة وخلاصة حكم بجرم اسلحة وخلاصة حكم بجرم مخالفة انظمة السير.

- فصيلة البسطة: المدعو ح.ي.ح. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخالفة مازوت.

- فصيلة النهر: المدعو ب.م.م.ب. لبناني مطلوب بجرم فرار من ​الجيش​.

- فصيلة طريق الجديدة: المدعو و.م.ع.سوري مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة انظمة السير.

- فصيلة النهر: المدعو م.ع.ح. لبناني مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة انظمة السير.

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- فصيلة الرملة البيضاء: المدعو ر.ع.ا.ع. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات.

- فصيلة ميناء الحصن: المدعو ح.ع.ع. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات.

- فصيلة رأس بيروت: كل من: ط.ر.ب. _ ع.ا.ع.ا. فلسطيني بجرم سلب.

- فصيلة رأس بيروت: المدعو ع .ي.م. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم ضرب وتسبب بايذاء واسلحة.

- فصيلة طريق الجديدة: المدعو ع.ا.م.خ. سوري مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم عدم نقل هوية وخلاصتي حكم بجرم سكر ظاهر.

- فصيلة وسط بيروت: المدعو م.م.ا. سوري مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم مخالفة انظمة السير.

- فصيلة طريق الشام: المدعو ر.ع.ح. لبناني مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سكر ظاهر.

- فصيلة النهر: المدعو ح.ح.ا. لبناني مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم وقوف ممنوع.

- فصيلة الروشة: المدعو ع.م.ا. لبناني حيازة حشيشة كيف.

- فصيلة طريق الشام كل من: م.غ.ا. لبناني م.م.م. لبناني حيازة مادة السيلفيا وسيجارة ​حشيشة الكيف​.

- فصيلة رأس بيروت كل من: ع.م.ع.ا. سوري ا.ع.خ. لبناني حيازة ​حبوب مخدرة​ دون وصفة طبية.

- فصيلة طريق الشام: المدعو ا.ج.ا. لبناني حيازة حشيشة كيف.

- فصيلة الرملة البيضاء كل من: ع.ع.ح. لبناني خ.ن.د. لبناني حيازةحشيشة كيف.

- فصيلة رأس بيروت كل من: ي.ح.ح. لبناني ح.ع.ح. لبناني حيازة حشيشة كيف ومادة المرجوانا.

- فصيلة الروشة: المدعو س.ع.ا. لبناني حيازة مادة كوكايين.

- فصيلة رأس بيروت: المدعو م.ح.ن. لبناني حيازة حشيشة كيف.

تم توقيف 67 ​دراجة نارية​ مخالفة؛ و28 سيارة مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت