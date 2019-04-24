ترامب يعلن إرسال جنود مسلحين إلى الحدود مع المكسيك

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن ارسال جنود مسلحين إلى الحدود مع المكسيك.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد في 2 نيسان الماضي أنه لا يزال على استعداد لإغلاق الحدود مع المكسيك في حال الضرورة، لكنه أثنى على جهود السلطات المكسيكية لاحتواء أزمة المهاجرين.
وقال ترامب: "المكسيك كما تعرفون بدأت منذ يوم أمس باستقبال العديد من الأشخاص القادمين من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور عند حدودها الجنوبية، وبدأت تستقبل آلاف الأشخاص".
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