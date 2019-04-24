تفجيرات سيريلانكا.. لحظة دخول انتحاري كنيسة “سانت سباستيان” – فيديو

أظهرت لقطات، سجلتها كاميرا مراقبة، انتحاريا مشتبه فيه، أثناء دخوله كنيسة “سانت سباستيان”، التي تعرضت لهجمات إرهابية، الأحد الأخير، بحسب قناة “سياثا تي” السيريلانكية.
واستهدفت الهجمات الأخيرة كنائس، وفنادق في سيرالانكا، ما أدى إلى مقتل 321 شخصا، وإصابة حوالي 500 آخرين بجروح، قبل أن يتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي التفجيرات، في حين ألقت سلطات البلاد اللوم على تجمع جهادي محلي، يدعى “جماعة التوحيد الوطنية”، على الرغم من عدم إعلان مسؤوليته عن تنفيذ الهجمات.
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