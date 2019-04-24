اختطاف فتاة واغتصابها بشكل جماعي من طرف عصابة مراهقين في العيون

ألقت المصالح الأمنية في العيون، ليلة أمس الثلاثاء، القبض على شابين متهمين بالاختطاف، والاغتصاب في حق فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، الناتج عنه افتضاض للبكارة.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن أحد الموقوفين أرغم الضحية، التي لا يتجاوز عمرها 19 سنة، بالقوة على مرافقته إلى إحدى الشقق في مدينة العيون، مهددا إياها بسلاح أبيض، حيث تناوب ورفيقيه على اغتصابها، وافتضاض بكارتها.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية فور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان، حيث اعتقلت أحد المشتبه فيهم، كما مكنت الأبحاث، والتحريات من إيقاف المتهم الثاني، فيما تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث، الذي لايزال البحث جاريا من أجل إيقافه.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف من أجل استكمال البحث التمهيدي في انتظار تقديمهم أمام العدالة.