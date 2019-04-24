“بلاك إيد بيس” في موازين

تشارك فرقة “بلاك ايد بيس” الغنائية، في الدورة المقبلة لمهرجان موازين، في أول حفل للمجموعة الأمريكية في المغرب.

وتلتقي “بلاك ايد بيس”، مع جمهور منصة السويسي، يوم 25 يونيو المقبل.

وانضمت المجموعة إلى كوكبة من النجوم العالميين الذين سيشاركون في المهرجان، أبرزهم الفنان الكولمبي “مالوما”، و“دافيد كيطا”، و”لاغتيست”.

ونجحت فرقة “بلاك ايد بيس” في كسب قاعدة جماهيرية في العالم، مكنتها من بيع أكثر من 35 مليون ألبوم، و21 مليون سينغل في أقل من 15 سنة.

يذكر أن الدورة المقبلة من مهرجان موازين تنطلق في 21 يونيو المقبل، وتستمر إلى 29 منه.