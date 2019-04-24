حقوقيون وسياسيون من طنجة يؤسسون لجنة محلية لدعم معتقلي حراك الريف

أعلن عدد من الهيآت السياسية، والحقوقية، أمس الثلاثاء، في مقر الجامعة الوطنية للتعليم في طنجة، عن تأسيس اللجنة المحلية لدعم معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين.
وكشف بلاغ اللجنة أنه بعد مناقشة مستجدات قضية معتقلي حراك الريف، خصوصا قضية المعتقلين المضربين عن الطعام، وسبل التضامن معهم، وعائلاتهم، تقرر تأسيس اللجنة، التي تضم هيآت: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، وحزب النهج الديمقراطي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، جماعة العدل والإحسان، وجمعية ماسينيسا، وجمعية أطاك المغرب، وجمعية يوبا.
كما طالب البلاغ ذاته الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها، فيما آلت إليه الحالة الصحية للمعتقلين، والعمل عاجلا على تحقيق مطالب المضربين عن الطعام، بالسجن المحلي في طنجة، ومختلف السجون المغربية.
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