أزمة التعليم تشتد..النقابات تعلن عن مسيرات ووقفات واعتصامات متوالية

أعلنت النقابات التعليمة الأكثر تمثيلية، في بيان لها، عن خطوات تصعيدية، بعد قرار إلغاء الجولة الثانية من اللقاء الذي كان مرتقبا بين وزارة أمزازي والنقابات، بحضور ممثلي الأساتذة المتعاقدين.

وقررت النقابات التعليمية الخمس، في بيانها، عن تنظيم احتجاجات إقليمية عبارة عن وقفات ومسيرات يوم الجمعة 26 أبريل القادم، أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

وأضاف البيان عزم النقابات تنفيذ إعتصام مركزي للمسؤولين النقابيين، أمام وزارة التربية الوطنية، ابتدءا من الساعة 12 زوالا نهار يوم الجمعة 3 ماي القادم، تسبقها ندوة صحفية للإعلان عن البرنامج النضالي الاحتجاجي.

وحملت النقابات في ذات البلاغ، المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية الوطنية جراء الاحتقان المتنامي الذي يعرفه القطاع، وطالبت بحوار حقيقي جاد ومسؤول، واسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين .