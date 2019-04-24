والد “سارق” بنك في طنجة: محسن تكفل بي وأنا لا أحتاج المال من أحد أريد العلاج فقط-فيديو

فيديو: يونس الميموني

كشف والد الشاب الذي حاول سرقة وكالة بنكية بطنجة الأسبوع المنصرم، أنه لا يحتاج إلى مساعدة مادية بقدر ما يحتاج إلى العلاج، حيث عرض عليه أحد المحسنين المال.

وقال الأب، في تصريح لموقع “اليوم 24” أن الشخص الذي تكفل بمصاريف علاجه، سلمه في البداية مبلغا ماليا كبيرا، وفضل العلاج على أن يتسلم المبلغ المالي.

وأكد والد الشاب في ذات التصريح، أن ابنه ليس بسارق ولا بقاطع طريق، وكل الجيران في مدشر ملوسة يشهدون له بحسن سلوكه.