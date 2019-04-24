يافا: الهيئة الإسلامية توجه رسالة للأردن بشأن مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعثت الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وذلك تحت عنوان "اعتداء بلدية تل أبيب على مقبرة إسلامية في مدينة يافا - مقبرة الإسعاف"، وذلك في إطار جهود الهيئة الإسلامية لتدويل القضية ولفت نظر العالم نحو محاولات انتهاك حرمة هذه المقبرة الإسلامية.

جاء ذلك بعد رفعها القضية لوزير الأوقاف التركي في الأسابيع الماضية.

وأوضحت الهيئة الإسلامية في رسالتها نية البلدية اقتحام المقبرة قبل شهر رمضان المبارك لإقامة مشروعها والبناء على أرض المقبرة.

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وطالبت الهيئة باسم مسلمي مدينة يافا وزير الخارجية الأردني بالتدخل وبحث كل السبل المتاحة مع الحكومة الإسرائيلية وبلدية تل أبيب لدعم مطالب الهيئة بالكف عن العبث بالمقبرة بشكل خاص، وبالأوقاف والمقدسات الإسلامية بشكل عام.

وأشارت في رسالتها إلى الفتوى التي أصدرها مفتي الديار المقدسة في القدس الشريف، الشيخ الدكتور عكرمة صبري، والذي حرّم فيها المساس بالمقبرة، ولكن البلدية لا تحترم الفتوى وتنوي اقتحامها قريبا.