جنوب أفريقيا: مصرع أكثر من 50 شخصا جرّاء فياضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدت الفيضانات وانزلاقات التربة المستمرة منذ عدّة أيام في شرقي جنوب أفريقيا، إلى مقتل أكثر من 50 شخصا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ في المنطقة تحاول إنقاذ الناس من هذه الكارثة الطبيعية.

ويتوجه رئيس البلاد، سيريل رامابوزا، اليوم الأربعاء إلى المنطقة، بعد أن قال في بيان: "أفكارنا مع كل العائلات والمجموعات التي فقدت أحباء، ومع الذين أصيبوا أو خسروا ممتلكات".

وأضاف البيان بينما كانت السلطات المحلية تسجل ليلا حصيلة الضحايا، أنّ "الوضع يفرض علينا حشد الأمة بأسرها لمساعدة كل الذين تضرروا".

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وقالت وزيرة الشؤون المحلية في مقاطعة كوازولو ناتال، الأكثر تضررا بالكارثة، "للأسف، تجاوز عدد القتلى 51"، بينما كانت الثلاثاء مساء قد تحدثت عن 33 قتيلا.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لإزالة آثار انزلاقات التربة في المقاطعة، بالأخص منطقة دوربان، المدينة الرئيسة في كوازولو ناتال.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنّ عدة أبنية جرفت وغرقت طرق بالمياه وانقطعت خطوط كهرباء كما فاضت شبكات مجاري. ونُشر جنود لمساعدة فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا.

ومنذ نهاية الأسبوع، هطلت الأمطار فوق مناطق جنوب وشرق البلاد. وحذّرت الأرصاد الجوية من استمرار هذا المشهد حتى الأربعاء، بما يؤثر بشكل خاص على المناطق الأكثر انخفاضا.