نيجيريا: مقتل 19 شخصا بانزلاق حافلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث سير وقع في ولاية جيغوا بشمالي نيجيريا، أمس الثلاثاء، عن مقتل 19 شخصا أثناء عودتهم من حفل زفاف، حيث انزلقت الحافلة التي كانوا بداخلها، واندلعت فيها النار.

وقالت الشرطة اليوم الأربعاء، إن الحافلة التي تتسع ل18 شخصا كانت تقل 40 من النساء والأولاد العائدين من حفل زفاف عندما انفجر إطارها الأمامي ما تسبب بانحرافها عن الطريق.

ووقع الحادث الثلاثاء في قرية غوارام سابوا على بعد نحو 100 كلم عن عاصمة الولاية دوتسي.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبد الجنجيري إن "19 شخصا قتلوا في الحادث وأصيب 21 بجروح".

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وقال سكان إن الحافلة انقلبت واشتعلت فيها النيران واحترق الضحايا أحياء.

وذكرت تقارير أن ركاب الحافلة كانوا عائدين من حفل زفاف في ولاية باوشي المجاورة عند وقوع الحادث.

وحوادث المرور شائعة في نيجيريا. وكثيرا ما تكون أسبابها عدم صيانة الطرق والسيارات والقيادة المتهورة والسرعة.