مصرع عامل سقط عليه جسم ثقيل قرب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (60 عاما) مصرعه إثر سقوط جسم ثقيل عليه في منطقة مفتوحة بإحدى بلدات المجلس الإقليمي "ماطيه يهودا" في منطقة القدس ظهر اليوم، الأربعاء.

وفي التفاصيل، قدم الطاقم الطبيّ الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي وأجرى عمليات إنعاش للمصاب الذي عانى من جروح بالغة الخطورة في القسم العلوي من جسمه، لكن اضطر الطاقم إلى إقرار وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها مكتب الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.