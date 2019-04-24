انت الان تتابع تفاصيل خبر إيقاف "الإخوة كونيناف" المقربين من بوتفليقة بتهم فساد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 02:56 مساءً - أمرت محكمة بالعاصمة الجزائرية، الأربعاء، بإيقاف 3 رجال أعمال أشقاء مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

وذكرت قناة "الشروق نيوز" الخاصة أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمر بإيداع الأشقاء رضا وكريم ونوح كونيناف الحبس المؤقت بسجن الحراش شرقي المدينة.

في حين لم تؤكد أي جهة رسمية جزائرية ما تناولته وسائل الإعلام المحلية حول توقيف رجال الأعمال الثلاثة.

والأشقاء كونيناف رجال أعمال يملكون مجموعة شركات في الصناعة والبتروكيماويات والاتصالات وغيرها، ويوصفون بأنهم من أشد المقربين من الرئيس المستقيل بوتفليقة وشقيقه السعيد.

ووفق المصدر نفسه، فإن الأشقاء يواجهون تهم إبرام صفقات باستغلال النفوذ وقربهم من السلطة، ومخالفة القوانين السارية للحصول على المشاريع.

ويشار إلى أن الأشقاء كونيناف متهمون بتمويل سرّي لأحزاب سياسية (لم يتم ذكرها).

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كما يجري التحقيق مع 8 من كوادر وزارة الصناعة والمناجم بتهمة التواطؤ مع الأشقاء كونيناف ومنحهم صفقات ومشاريع، حسب المصدر ذاته.

ولم تقدم تفاصيل بشأن مدة الحبس المؤقت التي سيقضيها الأشقاء الموقوفون.

واستمع الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) للأشقاء الثلاثة، قبل إحالتهم الثلاثاء على النيابة العامة لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

والثلاثاء أمرت نفس المحكمة بحبس الملياردير يسعد ربراب الرجل الأغنى في الجزائر، على خلفية تهم فساد مالي.

ويعتبر ربراب أغنى رجل في المنطقة المغاربية والسادس في القارة الأفريقية، إذ يمتلك ثروة قدرها 3.8 مليارات دولار، وفق مجلة "فوربس" الأمريكية، حسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر يناير الماضي.

يذكر أن التوقيفات التي جرت بين الأحد والاثنين، طالت قرابة 50 رجل أعمال في البلاد يُشتبه في تورطهم بتبديد المال العام.

وتأتي التوقيفات بعد أيام من تصريحات أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، حول أن العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى، عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.