شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 2350 كرتون تمر لمديرية الحزم بالجوف بدعم من مركز سلمان والان مع التفاصيل

يواصل مركز سلمان تقديم المساعدات الانسانية للمناطق المحررة والمتضررين من الحرب. ووزعمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,350 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 14,100 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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