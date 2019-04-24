شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 12 من قوات الأسد بتفجير في حماة والان مع التفاصيل

أفادت المعارضة السورية بمقتل 7 من قوات النظام وإصابة 5 آخرين في تفجير انتحاري استهدف نقطة عسكرية بريف حماة الشمالي الغربي اليوم الأربعاء. وقال مصدر في "جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر المعارض، إن "التفجير نفذه عنصر يتبع لكتائب الفتح على حاجز للقوات الحكومية في منطقة الحاكورة بريف حماة الشمالي الغربي". وذكر مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية، "تجري حالياً اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة على محور السرمانية ومشاريع الحاكورة بسهل الغاب وسط قصف مدفعي يستهدف المنطقة مناطق تحرك المسلحين". وتشهد خطوط التماس بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة مواجهات وقصف وعمليات انتحارية بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في محافظات حماة وادلب وريف حلب واللاذقية.

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