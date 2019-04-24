شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة ببروم ميفع والان مع التفاصيل

بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، ناقش المدير العام لمديرية بروم ميفع ناصر علي الشعيبي في مكتبه الثلاثاء، آلية تنفيذ مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر ضعفًا في الوطن .

وخلال اللقاء، تم مناقشة توزيع 250 من شباك الصيد، و250 خزان لحفظ الأسماك ستيم توزيعها عبر هذا المشروع لصيادي منطقة بروم وصيادي منطقة ميفع حسب الآلية الأتية، عدد 150 شبك صيد بحري لصيادي منطقة بروم وعدد 150 خزان حفظ أسماك لصيادي منطقة بروم وعدد 100 شبك صيد بحري لصيادي منطقة ميفع وعدد 100 خزان حفظ اسماك لصيادي منطقة ميفع .

وشكلت لجنة خلال اللقاء برئاسة المدير عام المديرية، وعضوية كلا من مدير المشاريع لشبكة استجابة ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي فرع المكلا ورئيسي جمعيتي صيادين بروم والحسي، مع أهمية العمل على رفع كشوفات الصيادين لهذه المنحة المقدمة من المشروع خلال فترة اقصاها 10 أيام مع مراعاة شروط ومعايير آلية الاختيار .

حضر اللقاء، رئيس الاتحاد التعاوني السمكي عمر سالم قمبيت، ومدير المشاريع بشبكة استجابة أنور التميمي، ومدير مكتب الثروة السمكية بالمديرية،أحمد بن طشة ومدير التخطيط والتنمية بالمصائد البحرية بحضرموت صلاح باربيدي و صادق باسلوم مدير مكتب المدير العام للمديرية، ورئيس جمعية بروم التعاونية السكمية هاني أحمد باسلوم ورئيس جمعية الحسي التعاونية السكمية بميفع الاخ احمد باصر وعدد من اعضاء الجمعيتين .