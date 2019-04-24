شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي يكشف تفاصيل اجتماع وفد قطري بقيادات حرس إيران الثوري والان مع التفاصيل

قال رئيس تحرير بوابة "العين الإخبارية"، علي النعيمي، إن النظام القطري انتفض بعد القرارات الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة ارهابية و تشديد العقوبات على نظام الملالي لمساعدة النظام الإرهابي في إيران.

ولفت إلى أنه أرسل وفدا يضم صالح غريب ( إعلام المخابرات ) و فاطمة الصمادي (مركز الجزيرة) و محجوب الزويري (جامعة قطر ) لإيران.

وأضاف النعيمي، عبر حسابه على تويتر: اجتمع الوفد القطري مع استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مقر وكالة فارس للأنباء و تم تكليف الوفد القطري بتنفيذ خطة إعلامية للدفاع عن النظام الإرهابي في إيران باستخدام جميع المنصات الاعلامية التى تملكها أو تدعمها المخابرات القطرية وإنشاء منصات جديدة.

وختم تغريداته بالقول: علما بان كل الأنشطة التى قامت استخبارات الحرس الثوري بتكليف الوفد القطري القيام بها سيتم تمويلها من قبل النظام القطري . و هكذا يستمر تنظيم الحمدين الارهابي في سياسته بدعم الإرهاب و التطرف و تمويله.