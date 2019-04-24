شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بتفجير استهدف حافلة وسط مالي والان مع التفاصيل
قتل شخص وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، في تفجير ﻋﺒﻮﺓ ﻧﺎﺳﻔﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺣﺎﻓﻠﺔ نقل عمومي وسط مالي.
ووفق مصدر أمني وفقا لـ"العين الإخبارية"، فضّل عدم ذكر اسمه، فإنه تم استهداف حافلة نقل عمومي ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ كانت في طريقها ﺇﻟﻰ مدينة ﻏﺎﻭﺍ (شمال)، ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ "ﻫﻮﻣﺒﺮﻱ -ﺑﻮﻧﻲ" ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭقال المصدر إن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بينهم حالات خطرة في هجوم إرهابي استهدف مدنيين.
وأشار إلى أنه جرى نقل ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻫﻮﻣﺒﺮﻱ.
ولم تعقب أي جهة رسمية عن الحادث حتى الساعة 11:00 ت.غ كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
ﻭﺷﻬﺪﺕ منطقة وسط مالي عدة ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ منذ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﺳﺘﻬﺪف أﺣﺪﻫﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ لحفظ السلام ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ (ﻣﻨﻴﺴﻤﺎ) ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺟﻨﺪي مصري ﻭﺃﺻﻴﺐ 4 ﺁﺧﺮون.
وتبنى هجوم "منيسما" جماعة تسمى "ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭالمسلمين" تتشكل من عدد من الحركات الإرهابية التي تنشط في الساحل الإفريقي.
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