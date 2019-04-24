دمشق: الأمريكيون حولوا مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية إلى سجن

الخليج 365/ بغداداعلن نائب وزير الدفاع السوري محمود الشوا، اليوم الأربعاء، أن العسكريين الأمريكيين حولوا مخيم الركبان للنازحين السوريين قرب الحدود الأردنية إلى سجن حقيقي.

وأكد الشوا خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي:"لقد حولت القوات الأمريكية، بالتعاون مع الإرهابيين، معسكر الركبان إلى سجن حقيقي، بمنع الراغبين بالمغادرة من الخروج. كل هذا يدل على أن حكومة الولايات المتحدة تنتهك القوانين الدولية".



ولفت الشوا أن سوريا ترفض التصريحات الأمريكية حول إبقاء جزء من قواتها الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي، ولفت إلى أن "ما فشل الأمريكيون بتحقيقه عبر الإرهاب لن يتمكنوا من تنفيذه عبر الحصار الاقتصادي".

وانطلقت اليوم الثلاثاء الجلسات الرسمية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي بمشاركة أكثر من ألف شخص من مئة دولة، بينهم وزراء دفاع لأكثر من 30 بلدا، لبحث قضايا الأمن الدولي وخاصة الوضع في الشرق الأوسط.

