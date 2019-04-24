روحاني يُذكر السعودية والإمارات بـ"صدام حسين"

الخليج 365/ بغدادأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إمكانية التفاوض مع أميركا بعد إبداء الاحترام المتبادل ورفع الضغوط، فيما اعتبر أن القرارات "الحكيمة" لبلاده أبقت السعودية والإمارات "على قيد الحياة" أمام "سياسية التوسع لصدام حسين".

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، بحسب "سبوتنك"، إن "المفاوضات ممكنة لكن بعد إبداء الاحترام المتبادل ورفع الضغوط"، مؤكداً أن "البعض يعتقد أن أمريكا جاهزة للمفاوضات وإيران لا تريد ذلك، الأمر ليس كذلك".



وأضاف روحاني في حديث وجهه إلى السعودية والإمارات: "تصفير صادراتنا النفطية ليس ممكنا وتعويض قطع صادرات النفط الإيراني من جانبكم، يعني الوقوف أمام الشعب الإيراني، هل نسيتم أن بقاءكم على قيد الحياة أمام سياسة التوسع التي سلكها صدام (حسين) كان بفضل قرارات إيران الحكيمة".

وكان البيت الأبيض أعلن، الأحد (21 نيسان 2019)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات الإيرانية، فيما بين أن السعودية والإمارات وافقتا على إجراءات مرحلية لتأمين النقص في سوق النفط.

