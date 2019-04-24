دفاعات التحالف العربي تسقط طائرة حوثية تجسسية شرق صعدة اليمنية

تمكنت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، من اسقاط طائرة تجسس حوثية بدون طيار شرقي محافظة صعدة،شمالي البلاد.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمحور كتاف، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن دفاعات التحالف العربي أسقطت طائرة تجسس مسيرة فوق منطقة "وادي سحامة" في محيط مركز مديرية كتاف شرقي صعدة.



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وأشار إلى أن الجيش اليمني استهدف تجمعات الانقلابيين في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى بصفوف مليشيا الحوثي المدعومة من أيران.



وأوضح البيان، أن راجمات التحالف دكت بأكثر من 40 مقذوف تجمعات الانقلاب الحوثي في "وأدي الغول" المتاخم لمركز المديرية، ما أدى إلى تكبد مليشيا الحوثي عددا من القتلى والجرحى.



وتعد مديرية كتاف والبقع كبرى مديريات محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين، يطوق الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي مركز المديرية ويواصل تكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

