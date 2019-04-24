روسيا تدعو لاستئناف المحادثات السداسية لمعالجة ملف كوريا الشمالية النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - روسيا تدعم المحادثات السداسية لنزع سلاح كوريا الشمالية
أكد الكرملين، الأربعاء، أن المحادثات السداسية المتوقفة حاليا كانت الوسيلة الفعالة الوحيدة للتعامل مع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية لكن كل الجهود الأخرى تستحق الدعم.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات للصحفيين، "لا توجد آليات دولية فعالة حاليا.. لكن من ناحية أخرى تبذل دول أخرى جهودا تستحق كل الجهود المساندة طالما أنها تهدف بالفعل إلى نزع السلاح النووي وحل مشكلة الكوريتين".
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية، الأربعاء، لحضور قمة من المرجح أن يستخدمها للحصول على دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت تمر فيه محادثات بيونج يانج النووية مع واشنطن بحالة جمود.
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