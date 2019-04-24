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17 قتيلا على الأقل في انفجار بمدينة جسر الشغور السورية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع 17 قتيلا على الأقل في انفجار بمدينة جسر الشغور السورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال رجال الإنقاذ وسكان، إن 17 شخصًا على الأقل قتلوا، اليوم الأربعاء، في انفجار بوسط مدينة جسر الشغور الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا غداة ضربات جوية روسية عنيفة.

وانهار عدد من المباني جراء الانفجار الذي هز المدينة الواقعة في محافظة إدلب قرب طريق بين مدينة اللاذقية الساحلية ومدينة حلب.

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وكانت المدينة هدفًا لقصف القوات الجوية الروسية وجيش النظام في الأسابيع الأخيرة.

ويقول سكان ومسؤولون محليون، إن معظم سكان المدينة فروا إلى مناطق آمنة قرب الحدود التركية.

 

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