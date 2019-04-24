شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فلاديفوستوك/روسيا)

أفاد شاهد من «رويترز» بأن قطارا يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادي اليوم (الأربعاء) قبيل قمة تجمعه في وقت لاحق هذا الأسبوع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان كيم قد عبر الحدود إلى روسيا في وقت سابق اليوم في أول زيارة له إلى هناك وتهدف للحصول على دعم من موسكو في وقت يكتنف فيه الغموض المحادثات النووية مع واشنطن.

وقال مسؤول بالكرملين أمس (الثلاثاء) إن بوتين سيلتقي بكيم غدا (الخميس) في مدينة فلاديفوستوك لبحث الجمود الدولي فيما يتعلق ببرنامج بيونجيانج النووي.

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وقال كيم اليوم إنه يأمل في إجراء محادثات بشأن قضايا محددة عن جهود إنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية عندما يلتقي بوتين.

ونقلت قناة «روسيا 24» المملوكة للدولة عنه قوله «آمل أن تكون المحادثات ناجحة ومفيدة».

وأضاف من خلال مترجم «آمل أن نتمكن من بحث مسائل محددة بشأن مفاوضات السلام في شبه الجزيرة الكورية وعلاقاتنا الثنائية».