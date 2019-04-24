شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (كولومبو)

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم الأحد الماضي إلى 359 قتيلا. وأعلنت الشرطة اليوم (الأربعاء) أن أكثر من 400 شخص ما يزالون في المستشفى، بعضهم في حالة حرجة.

وأضافت أنه تم اعتقال 18 شخصًا على صلة بتلك الهجمات، ليصل إجمالي من تم اعتقالهم إلى 60 شخصًا.