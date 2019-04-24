شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حفتر تسقط مقاتلة للمليشيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز( طرابلس)، "الخليج 365" (جدة)

أعلن الجيش الليبي أمس، أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق، حاولت قصف قاعدة الجفرة وسط البلاد. وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، في بيان، أن المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية تمكنت من إسقاط طائرة للمليشيات الإرهابية حاولت الإغارة على القاعدة، مضيفا أن هذه الطائرة كانت ضمن 3 طائرات، فرّت اثنتان منها، بينما يجري البحث عن الطائرة التي تم إسقاطها والطيار. وأعلن المسماري، أن «آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء ركن إدريس مادي يتوجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان إلى غرفة عمليات تحرير طرابلس، لاستلام المهمة القتالية المكلف بها».وقال، إن الجيش سيكثف هجماته على مواقع المليشيات خلال الأيام القادمة، وسيستخدم المدرعات والمدفعية الثقيلة للتقدم نحو قلب العاصمة.

ورصد الجيش الليبي سفينة شحن إيرانية مدرجة على قوائم الحظر الأمريكية قادمة إلى ميناء مصراتة مجهولة الحمولة بعد مغادرتها لسواحل شرق أوروبا منذ 4 أريام. وكشفت وسائل إعلام غربية أن السفينة التابعة لقوات الحرس الثوري غادرت السبت الماضي ميناء بورغاس في بلغاريا، قبل أن يظهرها موقع مارين ترافيك الذي يتقصى حركة السفن وهي تتجه إلى ميناء مصراتة الذي يتوقع أن تصل إليه الثلاثاء القادم. وتعود ملكية السفينة إلى شركة خطوط الشحن الإيرانية الحكومية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، منتصف العام الماضي، بسبب علاقتها بالأعمال المشبوهة التي يقوم بها الحرس الثوري في المنطقة.