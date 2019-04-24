شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون: إما نحن أو الحكومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

طالب آلاف الطلاب الجزائريين في مظاهرة جديدة وسط العاصمة أمس (الثلاثاء) برحيل النظام ومحاسبة العصابة، غداة حبس رجال أعمال مهمين ومسؤولين سابقين في الجيش. وأصبح شعار «ارحل» الأكثر ترددا في مسيرة الطلاب الذين بدأوا بالتجمع في ساحة البريد المركزي ثم احتلوا كل الشوارع المحيطة بها وخصوصا شارع ديدوش مراد حيث تقع جامعة الجزائر 1. وابتعدت شاحنات الشرطة عن مكان المظاهرة وتمركزت خصوصا على الطريق المؤدية إلى مقر البرلمان على بعد 500 متر، بدون أن تتدخل. وتحت شعار «يا احنا يا نتوما ارحلي يا حكومة» أي «إما نحن وإما أنتم على الحكومة أن ترحل» سار الطلاب في شكل منظم بحسب اختصاصاتهم. فطلاب الهندسة المعمارية وضعوا قبعات بيضاء فيما وضع زملاؤهم في الهندسة المدنية قبعات صفراء، رافعين لافتة كبيرة كتبوا عليها بالفرنسية «لنبن جزائر جديدة». أما طلاب الطب والصيدلة فارتدوا مآزرهم البيضاء وساروا تتقدمهم لافتة «الصيادلة ضد هذا النظام المتعفن».

ورفض الطلاب إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو، الأمر الذي يصر عليه رئيس الدولة الانتقالي عبدالقادر بن صالح المطالب هو أيضا بالرحيل. وقالت الطالبة صفية (21 سنة) وهي تحمل لافتة كتبت عليها «لا لانتخابات جويلية (يوليو) نعم لحكومة تكنوقراطية»، لا يمكن أن تجري الانتخابات في هذه الظروف. نحن نحو مليوني طالب ولن نشارك في الانتخابات. وفي السياق نفسه، ردد المتظاهرون شعار «عصابة يا عصابة جاء وقت المحاسبة». وقال حمزة الطالب في الهندسة المدنية «نطالب برحيل كل العصابة التي ورثناها من نظام بوتفليقة: كل المسؤولين الكبار بمن فيهم بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي»، بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز قبل أسبوع.