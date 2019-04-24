شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: لن نعيد «السوخوي» لطهران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

أعلن مصدر عسكري عراقي أن بغداد لن تعيد طائرات السوخوي المقاتلة التي أرسلتها طهران إلى بغداد خلال معركة تحرير الموصل من قبضة «داعش». وقال المصدر لـ«الخليج 365» إن القيادة الإيرانية قدمت 5 طائرات سوخوي مقاتلة مع طياريها إلى العراق، لافتا إلى أن الطيارين الإيرانيين عادوا إلى بلادهم فور تحرير الموصل لكن الطائرات بقيت بحوزة سلاح الجو العراقي. وكشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تصريحات له، تقديم إيران طائرات دون طيار بتكنولوجيا حديثة إلى العراق، لكنه لم يكشف عدد هذه الطائرات.

من جهة أخرى، بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. وشدد الحكيم على ابتعاد العراق عن المحاور الدولية وأن مصلحته الوطنية العليا ومصلحة أبناء شعبه هي البوصلة في علاقاته مع الجميع.

وأكد الحكيم أن سياسة العقوبات الاقتصادية وتجويع الشعوب سياسة غير مجدية ولا يمكن اعتمادها في حل الخلافات، معتبرا أن الحوار السبيل الأمثل لحلها. ولفت إلى عدم جدوى التهديدات الأمريكية التي أطلقها القائم بأعمال السفارة في حال عدم التزام العراق بالعقوبات المفروضة على إيران.