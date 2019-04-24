شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يزور بريطانيا في يونيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) أعلن قصر بكنغهام أمس (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل دعوة من الملكة إليزابيث للقيام بزيارة دولة إلى بريطانيا في يونيو القادم. وقال في بيان إن ترمب وزوجته ميلانيا سيقومان بالزيارة في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو. وأضاف القصر أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

أعلن قصر بكنغهام أمس (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل دعوة من الملكة إليزابيث للقيام بزيارة دولة إلى بريطانيا في يونيو القادم. وقال في بيان إن ترمب وزوجته ميلانيا سيقومان بالزيارة في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو. وأضاف القصر أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

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