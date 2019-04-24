شكرا لقرائتكم الداخلية السعودية: إعدام 37 شخصا أدينوا بالإرهاب في عدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ الإعدام ضد سبعة وثلاثين شخصا أدينوا بالإرهاب وتشكيل خلايا لإشاعة الفوضى.

بيان الداخلية قال إن تنفيذ الأحكام ضد المدانين تم في أكثر من منطقة بينها الرياض، ومكة والمدينة والشرقية، والقصيم، وعسير، وقد أدينوا جميعا بتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية، بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السعودية: إعدام 37 شخصا أدينوا بالإرهاب في عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.