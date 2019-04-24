سريلانكا: تسعة انتحاريين بينهم امرأة نفذوا تفجيرات عيد الفصح

دبي - بواسطة محمد فارس ارتفع عدد قتلى تفجيرات سريلانكا إلى 359 بينهم 39 أجنبيا. وقال وزير سريلانكي إن أحد منفذي تفجيرات سريلانكا درس في بريطانيا وأستراليا. وقالت الشرطة إن هناك تسعة انتحاريين تم تحديد هوية ثمانية منهم. ومن بينهم امرأة. © Getty Images/AFP/I. S. Kodikara Provided by Deutsche Welle

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح في سريلانكا إلى 359 قتيلا، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2019). ويعود ارتفاع الحصيلة إلى وفاة بعض المصابين متأثرين بجروحهم، وقد أدت الاعتداءات الى إصابة نحو 500 شخص بجروح.

وقال نائب وزير الدفاع في سريلانكا روان ويجيواردين للصحفيين اليوم الأربعاء إن بين القتلى 39 أجنبيا. وقالت شرطة سريلانكا إن التحقيقات أكدت وجود تسعة مفجرين انتحاريين تم تحديد هوية (وليس اعتقال) ثمانية منهم.

ومن جانبها قالت السفيرة الأمريكية في سريلانكا الأربعاء إن واشنطن لم يكن لديها علم مسبق بتفجيرات عيد القيامة، لكنها تعتقد الآن أن هناك مخططات إرهابية مستمرة فيه. وأضافت السفيرة ألاينا تبليتز للصحفيين في كولومبو "يمكن للإرهابيين الهجوم دون سابق إنذار. والأهداف النموذجية هي التجمعات الكبيرة والأماكن العامة". وأكدت تبليتز أن أمريكا تجري تحقيقات مشتركة مع سريلانكا بشأن التفجيرات، تتضمن مكتب التحقيقات الاتحادي وأنه من الواضح أن عدم رصد التحذيرات من الهجمات سببه أوجه قصور في نظام سريلانكا.

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ومن جهته قال لاكشمان كيريلا رئيس برلمان سريلانكا الأربعاء إن أكثر من 60 شخصا اعتقلوا منذ سلسلة التفجيرات الانتحارية في عيد القيامة.

وضربت سلسلة تفجيرات الأحد الماضي، هي الأقوى منذ عقد، كنائس وفنادق في سريلانكا وادعى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن التفجيرات.

ص.ش/م.س (رويترز، أ ف ب)