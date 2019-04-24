شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: شهدنا طفرة شبابية بين المصوتين بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقد أثنت الدراسة على بعض الخطوات التنظيمية الغير مسبوقة التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها إنشاء قاعدة بيانات دائمة لمنظمات المجتمع المدنى التى تتولى متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يمثل تطور مهم في علاقة مؤسسات الدولة بمنظمات المجتمع المدنى، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مماثلة لوسائل الإعلام المسؤولة عن تغطية الاستحقاقات الانتخابية.

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كما ذكرت الدراسة وجود طفرة شبابية ضخمة في قواعد بيانات الناخبين تقارب المليون ونصف من الشباب البالغين سن الثامنة عشر حديثاً، مقارنة بعدد من يحق لهم التصويت في قواعد بيانات الناخبين العام الماضي، وهذا يعني أن الشارع السياسي المصري بصدد إعادة تشكيل وتغير كامل، خلال الخمس سنوات القادمة، مع إنضمام أعداد أكبر من فئة الشباب حديثي السن وحديثي العهد بالمشاركة السياسية، إذ أن هذه الفئة من المواطنين لم تشهد ولم تشارك في الأحداث الجسام التي وقعت قبل وأثناء وبعد ثورة يناير 2011، وما تلاها من صراعات مريرة مع قوى الإسلام السياسي والحرب على الإرهاب، فضلاً على أن طريقة تعاطيهم مع السياسة لا تعتمد على الوسائل التقليدية التي استخدمتها الأجيال السابقة لجيلهم.

وفى هذا السياق تقول داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: "تستدعي هذه الطفرة الشبابية في قواعد بيانات الناخبين ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع الأحزاب السياسية بحيث تكون قادرة على استيعاب وتثقيف هؤلاء الشباب، وتجهيزهم للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية" وأضافت "أنه وبرغم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بأجهزتها الرسمية في رعاية الشباب من هذه الفئة العمرية تحديداً وتأهيلهم لقيادة المستقبل سياسياً واجتماعياً، إلا أن هذا ليس كافياً، ويجب أن يكون للأحزاب السياسية دور مؤثر في تقديم مساحات بديلة تسمح لهم بالتعبير عن مواقفهم وتطلعاتهم، أو ممارسة المعارضة السياسية بشكل صحي ومؤثر يفيد منه المجتمع ككل."