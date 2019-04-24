شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. البعثة الدولية:الاستفتاء متوافق مع المعايير الدولية ونتائجه تعبر عن إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، المؤتمر الختامى لأعمال البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية مصر- 2019، للإعلان عن التقرير المبدئى للبعثة حول عملية المتابعة فى المحافظات واللجان، بالإضافة إلى عرض المتابعين لانطباعاتهم وشهاداتهم خلال عملية المتابعة.

وقال الخبير الحقوقى أيمن عقيل، المتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية (مصر 2019)، إن البرلمان المصرى بادر، وفقا لاختصاصاته الدستورية بطرح تعديلات على الدستور الحالى، لافتا إلى أن البرلمان رأها من وجهة نظره مهمة لاستكمال ما تم تحقيقه، وشاركه فى هذه الرؤية مواطنين وأحزاب وقوى سياسية.

وأضاف الخبير الحقوقى المتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية (مصر 2019)، إنه فى ضوء الجهود التى بُذلت يمكن للبعثة القول، إن الاستفتاء جاء متوافقا مع المعايير الدولية المتعارف عليها وملتزما بالقواعد الوطنية الحاكمة إلى الدرجة التى تجعل المتابعين مطمئنين على أن نتائجه تعبر عن الإرادة الشعبية وعن رغبة المواطنين المصريين وتصورهم لمستقبل وطنهم.

ويتكون التحالف من 3 منظمات دولية ومنظمة مصرية لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستورية مصر- 2019 ويمثلون 3 قارات، هى أوروبا وأفريقيا وأسيا، حيث يتكون التحالف من منظمات "إيكو" الأوروبية من اليونان، ومنتدى جالس الأفريقية من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود الآسيوية من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر، كما أن المنظمات الأربعة المشاركة فى التحالف لها سابق خبرة طويلة في أعمال متابعة الانتخابات والاستفتاءات العامة فى بلدان وثقافات مختلفة، وسبق لمعظمها المشاركة فى متابعة عمليات انتخابية سابقة فى مصر.

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