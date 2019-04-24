كتب:أحمد أبوعقيل
يتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأخلص التهاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.
ويؤكد الأزهر أن مصر ستظل تذكر تضحيات قواتنا المسلحة التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتحرير هذا الجزء الغالي من أرض الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات والرخاء والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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