بالصور.. أول تمثال للرئيس السيسي بيد أشهر نحات صيني

رسالة بكين: هانى محمد صمم النحات الصينى المشهور "باى يى"، تمثال للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وذلك تقديرا للجهود الذى يبذلها الرئيس المصرى فى دعم العلاقات الصينية المصرية. واستقبلت جامعة بكين للغات برئاسة الدكتور لوه لين المعروف بــ"خليل باشا"، عميد كلية دراسات الشرق الأوسط ببكين، العمل الفنى للنحات المشهور باي يي وهو عبارة عن تمثال للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي. وسلم كلا منهم التمثال إلى السفير المصرى ببكين إسامة المجدوب، لتسليمه إلى الرئيس المصرى خلال زيارته للمشاركة فى منتدى الحزام والطريق الدولى الثانى...

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